Откровения эмигранта: экс-ведущий Первого признался, как скучал по комфортной жизни в Москве

Уехавший в Израиль бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов в беседе с YouTube-каналом «НО. Медиа из России» рассказал о сложностях, с которыми столкнулся из-за эмиграции, сообщила «Лента.ру».

Бывший ведущий Первого канала признался, что переезд негативно отразился на уровне комфорта его жизни. В итоге он пережил стресс. По словам мужчины, в Москве жизнь была благоустроенной. Он имел возможность оплачивать услуги клининговой компании, передвигаться на джипе. Сын учился в престижном учебном заведении. Ведущий сравнил свое эмоциональное состояние на тот момент с ломкой.

По словам Привольнова, в Израиле он столкнулся с квартирой, в которой была плесень. Аренда недвижимости не предполагала наличие мебели или бытовой техники. Незнание иврита доставляло трудности. Кроме того, приходилось адаптироваться к новым климатическим особенностям региона — к жаре. На улице ведущий нередко встречал крупных тараканов, что также создавало неприятное впечатление. Телеведущий признался, что в некоторые моменты сомневался в правильности принятого решения.

«Я сижу в этой квартире, смотрю, тут плесень проступает. Таракан большой вышел, ребенок орет: "Папа, когда будем есть?" Понимаю, что посудомойки, к которой ты привык, нет. И думаю: "Классно, да, я вышел из зоны комфорта"», — поиронизировал Привольнов.

Во время интервью российский телеведущий заверил, что в настоящее время его жизнь стабилизировалась. Он не сталкивается с какими-либо сложностями.

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