Путин сравнил Кромвеля с Иваном Грозным в западной трактовке истории

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным, работающем на телеканале «Россия 1», президент Российской Федерации Владимир Путин упомянул о том, что образ Ивана Грозного как жестокого правителя не всегда соответствует действительности. В этом контексте он также сравнил действия Ивана Грозного с тем, что делал Оливер Кромвель, английский полководец.

Президент России подчеркнул, что западные историки намеренно замалчивают информацию о негуманных действиях Кромвеля против простых граждан тогдашней Англии.

"Как только Иван Грозный сказал: "Нет, мы останемся православными", - сразу возникла легенда, что он жестокий тиран, что он вообще сумасшедший и так далее. Хотя никто не вспоминает в таком контексте о том, что творил, скажем, Кромвель, что было в Англии, во Франции. Об этом как-то умалчивает западная история", - сказал Путин.

Путин также подчеркнул, что в западных странах не принято давать подобные оценки, которые можно назвать дикостью и отсутствием цивилизованности. Однако уже в те времена они пытались установить своё господство над Россией, — отметил президент.

Ранее сообщалось, что художница из Белгорода создала подарок для Путина в виде картины на осколке снаряда.