Момент спасения выпавшей из окна многоэтажки в центре Москвы женщины попал в Сеть

Случай спасения женщины, которая выпала из окна многоэтажного жилого дома в центре Москвы. Видеоролики с этим происшествием публикуют пользователи в интернете.

Чудесное спасение произошло воскресным утром 13 июля на улице Огородная Слобода.

По информации от очевидцев, которую опубликовал Mash, женщина находилась на подоконнике третьего этажа. Около получаса соседи пытались отвлечь её разговорами, пока ждали специалистов. В итоге женщина выбралась наружу, ухватившись за раму, и повисла на ней.

Всё завершилось благополучно — женщину удалось поймать за секунду до непоправимого. На видеозаписи отчётливо видно, как в последний момент её ловит спасатель.

Ранее сообщалось, что вице-президент «Транснефти»выпал из окна дома.