Запытали до смерти: подозреваемых в ликвидации полковника СБУ Воронича убили без суда и следствия

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о поимке предполагаемых виновников смерти полковника СБУ Ивана Воронича. Об этом сообщает РБК. В ходе расследования были установлены личности двух подозреваемых — мужчины и женщины.

10 июля в Киеве произошло трагическое событие — был убит Воронич. По некоторым данным, он имел отношение к гибели одного из командиров ополчения Донбасса — Арсена Павлова, известного под позывным «Моторола».

По данным Службы безопасности Украины, они вели наблюдение за сотрудником специальных служб с целью сбора информации о его графике и маршрутах передвижения по городу. Впоследствии им был передан пистолет, оснащенный устройством для подавления звука выстрела.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, подозреваемые пытались скрыться. Но их обнаружили в Киеве. При попытке ареста они оказали сопротивление и были ликвидированы.

С другой стороны, различные военные блогеры с обеих сторон заявляют, что ситуация с ликвидацией подозреваемых не так проста, как кажется. Это подтверждает, в частности, Анатолий Шарий, украинский блогер, проживающий в настоящее время в Испании.

«По моей информации, убившего полковника СБУ в Киеве мужика нашли и после пыток убили с женой или подругой, еще непонятно. СБУ подают это как спецоперацию, мол, при задержании и так далее. То, что найдут, я не сомневался ни грамма, это не Европа», — добавляет Шарий.

В своём материале военный корреспондент Юрий Котенок сообщает, что глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк предоставил видеозапись, на которой, по его словам, запечатлены тела, напоминающие трупы. Однако на видео не видно ни лиц, ни состояния тел, ни ранений. Котенок отмечает, что никаких доказательств принадлежности этих людей к российским спецслужбам, о чём заявляют украинские власти, также не представлено.