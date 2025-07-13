Пять человек пострадали в Шебекино в результате детонации FPV-дрона ВСУ
В результате детонации FPV-дрона ВСУ в Шебекино ранены пять человек
Фото: [pxhere.com]
В результате взрыва после атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины в Шебекино Белгородской области пострадали пять человек, о чем сообщили в Telegram-канале регионального оперативного штаба.
В сообщении говорится, что одна из пострадавших получила повреждения в результате взрыва и была ранена осколками в области предплечья.
Помимо этого, четверо участников самообороны, получивших баротравмы, самостоятельно обратились за медицинской помощью в городскую больницу.
Всем, кто пострадал, была оказана медицинская помощь. От госпитализации они решили отказаться. В результате взрыва беспилотника также был повреждён автомобиль.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавший при обстреле Шебекино мужчина скончался в больнице.