Пять человек пострадали в Шебекино в результате детонации FPV-дрона ВСУ

В результате взрыва после атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины в Шебекино Белгородской области пострадали пять человек, о чем сообщили в Telegram-канале регионального оперативного штаба.

В сообщении говорится, что одна из пострадавших получила повреждения в результате взрыва и была ранена осколками в области предплечья.

Помимо этого, четверо участников самообороны, получивших баротравмы, самостоятельно обратились за медицинской помощью в городскую больницу.

Всем, кто пострадал, была оказана медицинская помощь. От госпитализации они решили отказаться. В результате взрыва беспилотника также был повреждён автомобиль.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавший при обстреле Шебекино мужчина скончался в больнице.