Вооруженные силы Российской Федерации уверенно продвигаются на купянском направлении, освобождая населённые пункты одно за другим. По словам Виталия Ганчева, главы российской администрации Харьковской области, освобождение самого Купянска не за горами. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Руководитель администрации в России, Ганчев, также поделился информацией, что более 75 населенных пунктов в Харьковской области уже находятся под контролем российских вооруженных сил. В 35 из них российские власти региона осуществляют административное управление.

«И действительно, вот эти населенные пункты, это уже непосредственно, можно сказать, пригород Купянска. И если так дальше будет продолжаться, то я просто могу сказать, что это будет очень скоро. Но, конечно, я не могу назвать конкретный день», — сказал Ганчев.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области началась принудительная эвакуация населения в семи населенных пунктах Купянского района. Речь идет о поселках Барановка, Березовка, Новониколаевка, Сподобовка, Староверовка, Дуванка и Федоровка.