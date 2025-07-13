«Врут как дышат»: Друг телеведущего Дроздова опроверг информацию о его госпитализации

Константин Мирошник, художник и друг телеведущего Николая Дроздова, опроверг сообщения о госпитализации последнего. Об этом он сообщил в разговоре с РИА Новости.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Дроздов якобы был экстренно госпитализирован в одну из столичных клиник. А еще в мае тот же паблик передавал, что ведущий Дроздов стал уменьшаться в росте из-за хронического заболевания.

По словам Мирошника, у Дроздова просто заныли суставы, и ему пришлось прийти в больницу, чтобы сделать уколы.

«Врут как дышат. Нога заболела, суставы — всё-таки возраст, уже 88 лет. Ставили уколы. Не переживайте, всё в порядке», — успокоил друг телеведущего.

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