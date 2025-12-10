Над территорией Подмосковья сбили БПЛА: дроны направлялись в сторону Москвы

В период с 7.00 до 9.00 в среду, 10 декабря, дежурными средствами ПВО над территорией Московского региона перехвачены и уничтожены пять БПЛА, из которых четыре дрона направлялись в сторону Москвы, сообщил официальный телеграм-канал Минобороны РФ. Еще семь БПЛА сбили над территориями Брянской и Калужской областей.

В ведомстве уточнили, что над территорией Брянской области военнослужащие РФ уничтожили пять дронов ВСУ. В воздушное пространство Калужской области проникло два вражеских объекта, которые были устранены. На место происшествий всегда прибывают представители экстренных служб, в обязанности которых входит фиксация последствий атак.

По информации ведомства, противник применял беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Мэр Москвы Сергей Собянин информировал об обстановке в городе в своем телеграм-канале. Первое сообщение об уничтожении вражеского объекта появилось в 8 утра. На данный момент информации о последствиях нет.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр Москвы.

