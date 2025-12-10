Кадыров: сбивший вражеский БПЛА в Чечне боец получил миллион рублей

В Чечне боец, сбивший БПЛА ВСУ, получил миллион рублей и благодарственное письмо от главы республики Рамзана Кадырова, как сообщил сам глава региона в свое телеграм-канале.

Накануне на территории Чеченской Республики была успешно предотвращена атака вражеских беспилотных летательных аппаратов. Один из дронов противника был сбит силами ПВО ВКС Министерства обороны Российской Федерации над территорией соседнего региона, а два других были уничтожены республиканскими мобильными огневыми группами МВД и Росгвардии.

«Благодаря оперативным и скоординированным действиям подразделений сегодня нам удалось своевременно обнаружить и ликвидировать очередную угрозу с воздуха. Сбит украинский беспилотник, а боец, действия которого привели к такому результату, отмечен благодарственным письмом главы ЧР и денежной премией в размере один миллион рублей», — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о начале «ударов возмездия» после атаки ВСУ на «Грозный Сити».