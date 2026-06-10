Надеть наушники и услышать Зарайск иначе: как подростки создают уникальный аудиоподкаст

В Зарайске стартовала работа над необычным аудиоподкастом. Его главная задача — передать атмосферу города через его звуки и живую речь местных жителей. Автором проекта выступает АНО «Мой Зарайск», а реализует его Наталия Якушкина. Она — кандидат филологических наук, доцент, входит в число резидентов Молодежной мастерской наследия «Зарайский сад», а также не раз становилась призером конкурсов чтецов, сообщил REGIONS.

По данным издания, вместе с Наталией над проектом трудятся зарайские подростки. Под ее руководством они не просто участвуют, а по-настоящему ведут проект: пробуют себя в роли авторов сценария и уличных репортеров. Педагогический и наставнический опыт Якушкиной помогает ребятам раскрыться.

Акустический культурный код Зарайска будет составлен из самых разных звуков: колокольного звона, шелеста листвы у кремлевских стен, повседневных разговоров горожан, их личных историй и воспоминаний. Команда уже провела первую встречу, обсудила идеи и взялась за дело. Сейчас подростки собирают у жителей интересные рассказы. Вскоре любой желающий сможет надеть наушники и услышать Зарайск с совершенно новой, неожиданной стороны.

Стоит напомнить, что «Зарайский сад» — это долгосрочный проект АНО «Мой Зарайск», который объединяет профессионалов креативных индустрий и местную молодежь для совместного переосмысления и улучшения городской среды. Инициатива реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации.

В настоящее время в мастерской трудятся шесть прошедших конкурсный отбор резидентов — это художники, архитекторы, дизайнеры, режиссеры и исследователи. Все они заняты изучением культурного кода Зарайска. Итогом их совместной с местными подростками и молодежью работы станут аудиогиды, театральные постановки, объекты уличного искусства, эксклюзивная сувенирная продукция и ряд других проектов.

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