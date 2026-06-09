Главный дом, амбулатория, баня и флигель «Чайки»: в Мелихове запустили экскурсии для глухих и слабослышащих

В музее-усадьбе Чехова в Мелихове объявили о необычных летних программах. Теперь познакомиться с творчеством и бытом великого писателя смогут и те, кто плохо слышит. Подробностями поделились в официальном телеграм-канале музея, сообщил REGIONS.

«Музей расположен по адресу: Московская область, г. Чехов, село Мелихово, территория „Музей-заповедник А. П. Чехова“, дом 1», — сообщил REGIONS.

Сотрудники музея-усадьбы в Мелихове подготовили специальные экскурсии для тех, кто плохо слышит или совсем не слышит. Встречи под названием «Чеховское Мелихово» будут проходить на русском жестовом языке. Даты: 20 июня, 15 августа и 5 сентября. Начало в 11:30 и в 14:00.

Проводить экскурсию будет человек, который лучше всех понимает, как донести информацию до посетителей с проблемами слуха. Это Людмила Жадан — неслышащий гид, филолог и педагог.

Гостям покажут главный дом, амбулаторию, баню, огород под названием «Юг Франции» и пруд «Аквариум». Кроме того, они прогуляются по территории усадьбы и заглянут во флигель, где Чехов написал знаменитую «Чайку». Экскурсия продлится 2 часа 15 минут. Место сбора — у визит-центра (рядом с кассами). Приходить рекомендовано за 10 минут до старта.

Возрастных ограничений нет — 0+.

«Добраться до музея можно от станции метро „Лесопарковая“ автобусом № 1365 до станции Чехов, затем автобусом или маршрутным такси № 25 (Нерастанное) до остановки „с. Мелихово“. Также доступен вариант с электричкой от Курского вокзала до станции Чехов, а далее автобусом или маршрутным такси № 25 (Нерастанное) до остановки „с. Мелихово“», — говорится в статье REGIONS.

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