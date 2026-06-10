Жителям Московской области рассказали, как будут работать медучреждения в период праздников

В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали жителям региона, как будут работать медицинские учреждения в период длинных выходных.

Кабинеты неотложной помощи в поликлиниках будут работать с 08:00 до 18:00 12, 13 и 14 июня, обслуживание вызовов на дому будет осуществляться с 08:00 до 20:00.

Взрослые, детские и стоматологические поликлиники, а также женские консультации будут работать 13 июня на плановый прием пациентов с 09:00 до 15:00. При этом 12 и 14 июня в стоматологических поликлиниках будут вести прием дежурные врачи с 09:00 до 14:00.

Скорая помощь и стационары больниц продолжат работать в круглосуточном режиме без изменений.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства многопрофильной больницы в Балашихе.