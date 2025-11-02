«Надо попробовать сохранить жизнь»: депутат прокомментировал слова о детях, рожденных после изнасилования

Вячеслав Вегнер, депутат Заксобрания Свердловской области, в комментарии РБК пояснил , что его слова относительно детей, рожденных после изнасилований, были истолкованы неверно.

Региональный телеканал в своем телеграм-канале опубликовал видео с заявлением депутата. Так, Вячеслав Вегнер высказал мнение, что в России не зафиксировано много случаев, когда жертвы изнасилования забеременели. Депутат считает, что специалисты могли бы проводить с женщинами работу, направленную на сохранение беременности.

Согласно видео, депутат допустил, что не все жертвы изнасилования захотят сохранять беременность. Тогда психологи и врачи должны объяснить женщине, что она вынашивает живую жизнь. В этой жизни нуждаются другие. Например, жертва может помочь семье, которая по каким-либо причинам безуспешно пытается завести ребенка.

В беседе с РБК Вегнер уточнил, что не имел в виду декриминализацию преступлений половой направленности. Спикер считает, что каждая зародившаяся жизнь имеет право на жизнь. Он обратил внимание, что это его личное мнение.

«Если (женщина. — Прим. ред.) не хочет оставить ребенка — даже не обсуждается, это ее полное право. Но мое мнение — и я его высказал — надо попробовать сохранить жизнь», — заключил депутат.

