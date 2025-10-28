От тюрьмы до алтаря: Дани Алвес стал проповедником после обвинений в изнасиловании

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес, ранее осужденный за изнасилование, начал новую жизнь в качестве проповедника. По информации CNN Brasil, 26 октября футболист выступил с речью в евангелической церкви города Жирона.

Во время богослужения Алвес заявил о своем духовном перерождении и заключении союза с Богом.

«Нужно принимать связанные с Богом вещи серьезно. Я тому доказательство, я заключил договор с Богом», — рассказал бывший спортсмен прихожанам.

Напомним, что в 2023 году Алвеса арестовали по обвинению в изнасиловании 30-летней женщины в ночном клубе Барселоны. В 2024 году суд приговорил его к 4,5 годам тюрьмы, однако в марте 2025-го Верховный суд Каталонии отменил приговор из-за недостаточности доказательств. Теперь экс-футболист посвятил себя религиозной деятельности.

