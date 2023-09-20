«Нагорный Карабах - территория Азербайджана»: Спикер Госдумы оценил ситуацию в республиках

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интернет-мессенджере высказал мнение, что премьер-министр Армении понимает, что теперь Нагорный Карабах станет территорией республики Азербайджан, пишет агентство « РИА Новости ».

«Одним словом, Никол Пашинян согласился с тем, что Нагорный Карабах — территория Азербайджана», - считает спикер Госдумы

Спикер Госдумы отметил, что важно было следить за развитием ситуации в Нагорном Карабахе все это время, чтобы понимать причины происходящего.

«Российские миротворцы делают все необходимое для оказания медицинской и гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха», - уточнил Вячеслав Володин

Вячеслав Володин отметил, что с юридической точки зрения правительство Азербайджана не нарушает законы. Власти проводят контртеррористическую операцию на своей земле.

«Год назад, в октябре 2022 года, в Праге состоялся саммит под эгидой Евросоюза, на котором Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации СНГ от 1991 года. Это значит, что обе стороны признали территориальную целостность и суверенитет друг друга в границах бывших советских республик, когда Нагорный Карабах входил в состав Азербайджанской ССР», - высказал мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин

Спикер Госдумы отметил, что главная задача на данный момент – это обеспечение безопасности для мирных жителей республик.