Шесть из десяти жителей Москвы и Подмосковья регулярно ходят в баню, а треть опрошенных делает это несколько раз в месяц и чаще. Такие данные REGIONS предоставили аналитики «Авито» по итогам опроса в столичном регионе. Еженедельно парятся 10 процентов респондентов, еще 8 процентов — чаще раза в неделю, и завсегдатаями чаще оказывается молодежь от 18 до 34 лет.

Собственной баней в доме или на даче располагают 27 процентов жителей, 21 процент ходят к друзьям или соседям, 18 процентов посещают общественные заведения, а 17 процентов только планируют строительство. Из тех, кто намерен обзавестись парилкой, больше половины выбирают классический русский формат, 15 процентов — турецкий хаммам, 14 процентов — финскую сауну, 5 процентов — инфракрасную, причем последняя особенно популярна у зумеров. В среднем на строительство опрошенные закладывают ₽250 тыс., при этом четверть хотела бы уложиться в ₽100 тыс., еще 26 процентов — в диапазон ₽200–500 тыс.

Главными мотивами похода в баню остаются снятие стресса и расслабление — так ответили 43 процента, — а также укрепление здоровья и иммунитета, что отметили 36 процентов. Женщины чаще парятся ради ухода за телом, мужчины — для восстановления после нагрузок и общения с друзьями, а молодежь до 24 лет — ради уединения и чтобы согреться зимой. Важнее всего в бане для посетителей — качественная парилка и хорошая печь, натуральные материалы, возможность париться вениками и наличие бассейна.