«Находили тех, кто в сложном положении»: почему суд отправил в колонию трех женщин за хищение средств маткапитала?

Центральный районный суд города Кемерово вынес обвинительный приговор двум жительницам Кузбасса и жительнице Алтайского края, которые обманным путем принуждали женщин подписывать документы на передачу материнского капитала с целью якобы приобретения жилья, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса.

По информации ведомства, приговор о мошенничестве со средствами материнского (семейного) капитала вступил в силу. Сотрудники правоохранительных органов проинформировали о четырех идентичных случаях: мошенники находили женщин, которым выплатили материнский капитал. Целенаправленно искали тех горожанок, которые находятся в сложном финансовом положении и не разбираются в юридических деталях.

«Заручившись согласием владелиц сертификатов, они подготавливали документы для получения займа на якобы приобретение жилых помещений, а также земельных участков под строительство жилых домов на территории Кемеровской области и Алтайского края», — указано в сообщении.

Правоохранители установили, что осужденные забирали заемные деньги. Они погашали кредиты за счет средств материнского капитала. Владельцам сертификатов возвращали лишь часть денег. Остальную сумму тратили на собственные нужды. Таким образом злоумышленникам удалось обналичить свыше 1 млн 970 тыс. руб.

В ведомстве проинформировали, что женщинам суд назначил лишение свободы на срок от 2,5 до пяти лет. Отбывать наказание гражданки будут в исправительной колонии общего режима. Кемеровский областной суд посчитал вынесенный приговор справедливым.

Ранее сообщалось, что мошенники похитили 27,6 млн руб. у московской пенсионерки через схему с «Водоканалом».