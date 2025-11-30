От «Водоканала» до «следователя»: многоходовочка, оставившая москвичку без 27 млн

Инцидент начался с классической схемы: на телефон пенсионерке позвонил мужчина, представившийся сотрудником «Водоканала». Он сообщил о необходимости проверки отопительных батарей и под этим предлогом выманил у женщины одноразовый код из СМС. Получив доступ, преступники немедленно перешли к следующему этапу.

С женщиной связался новый злоумышленник, на этот раз выдававший себя за сотрудника финансовой организации. Он убедил пенсионерку, что она стала жертвой мошенников, и для ее же безопасности велел установить на телефон специальное приложение, прислав ссылку. Через эту программу с жертвой вышел на связь так называемый «следователь», который запугал пожилую женщину ложными обвинениями в финансировании преступных группировок.

Под давлением мошенников пенсионерка сфотографировала все свои накопления и ювелирные изделия, сложила их в сумку и лично передала курьеру, который назвал кодовое слово. Взамен ценностей, включая бриллианты, дорогие часы и валюту, она получила лишь фиктивную бумажную расписку. Напоследок аферисты заставили её снять со счетов все оставшиеся деньги и перевести их на указанные счета.

В настоящее время по факту хищения проводится расследование, все обстоятельства происшествия взяты на контроль столичной прокуратурой.

