От «Водоканала» до «следователя»: многоходовочка, оставившая москвичку без 27 млн
Мошенники похитили 27,6 млн у московской пенсионерки через схему с «Водоканалом»
В Москве зафиксирован особо изощренный случай телефонного мошенничества, жертвой которого стала 69-летняя жительница столицы. По информации прокуратуры, курирующей расследование, общая сумма ущерба превысила 27,6 млн руб.
Инцидент начался с классической схемы: на телефон пенсионерке позвонил мужчина, представившийся сотрудником «Водоканала». Он сообщил о необходимости проверки отопительных батарей и под этим предлогом выманил у женщины одноразовый код из СМС. Получив доступ, преступники немедленно перешли к следующему этапу.
С женщиной связался новый злоумышленник, на этот раз выдававший себя за сотрудника финансовой организации. Он убедил пенсионерку, что она стала жертвой мошенников, и для ее же безопасности велел установить на телефон специальное приложение, прислав ссылку. Через эту программу с жертвой вышел на связь так называемый «следователь», который запугал пожилую женщину ложными обвинениями в финансировании преступных группировок.
Под давлением мошенников пенсионерка сфотографировала все свои накопления и ювелирные изделия, сложила их в сумку и лично передала курьеру, который назвал кодовое слово. Взамен ценностей, включая бриллианты, дорогие часы и валюту, она получила лишь фиктивную бумажную расписку. Напоследок аферисты заставили её снять со счетов все оставшиеся деньги и перевести их на указанные счета.
В настоящее время по факту хищения проводится расследование, все обстоятельства происшествия взяты на контроль столичной прокуратурой.
Ранее сообщалось, что пенсионерка в Туле продала квартиру по «схеме Долиной», оставив семью без жилья.