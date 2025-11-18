Находка ноября: необычную голову нашли на комплексе по переработке отходов в Подмосковье

На сортировочной ленте комплекса по переработке отходов «Нева» в городском округе Солнечногорск сотрудники обнаружили трехкилограммовую голову Будды золотого цвета, сообщил REGIONS.

Представители КПО рассказали, что необычный предмет размером 8 на 6 см назвали «находкой ноября». Фрагмент статуи выполнен из сплава неизвестного металла. На макушке есть выпуклость (ушниша), которая символизирует высшую мудрость и состояние просветления. Специалисты уверены, что каждая деталь фрагмента статуи имеет определенное фатальное значение.

«Образ Будды никогда не создавался случайно. Ушниша — это не просто элемент внешности, а знак духовной связи с божественным и воплощение глубочайших знаний», — отметили сотрудники комплекса.

На территории КПО «Нева» периодически находят необычные предметы, которые стали основой экспозиции музея «Культурный слой» . В нем представлено уже около 2 тыс. экспонатов. Трехкилограммовая «голова» также будет презентована в музее предприятия.

Главная задача данной экспозиции — донести до посетителя мысль о ценности материальных объектов, выходящей за рамки их сиюминутной стоимости. Выставка призвана стать наглядным пособием, демонстрирующим, как привычка бережно и осмысленно относиться к окружающим нас предметам способна сократить количество бесполезных отходов и необдуманных покупок.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Апрелевке обычная контейнерная площадка превратилась в местную достопримечательность.