От контейнерной площадки до арт-объекта: как инициатива жителей Апрелевки преобразила городское пространство

По информации издания, объект появился благодаря инициативе местных жителей и поддержке администрации. Подобного формата объект стрит-арта — третья в городе яркая трансформация, которая теперь служит образцом городского благоустройства.

По данный издания, первым этапом трансформации стала ее модернизация. Специалисты залили прочное покрытие. Затем они установили новое ограждение. На место площадки доставили современные герметичные контейнеры. Позаботившись о комфорте горожан, перешли к эстетической части работы. Местные художники выполнили художественное оформление.

По информации издания, жители предложили украсить контейнерную площадку, чтобы мотивировать горожан поддерживать на территории чистоту и порядок.

«Жители хотели видеть рядом с домом не просто аккуратную, а яркую и красивую точку, которая бы напоминала о чистоте и необходимости ее поддерживать. Теперь эта территория стала местной достопримечательностью», — рассказали REGIONS в администрации Наро-Фоминского округа.

По данным издания, местные жители положительно оценили идею активных земляков. Жильцы других районов обращаются с просьбой провести аналогичные работы и на территории их контейнерных площадок.

Ранее сообщалось, что более 10 регионов РФ выполнили план по организации площадок для сбора мусора.