Найти опору за спиной и не кричать: эксперты назвали способы защиты от агрессивных собак

Эксперты поделились рекомендациями, как вести себя во время встречи с агрессивными собаками, сообщил портал Pravda.Ru.

По информации издания, в первую очередь рекомендовано найти опору — стену здания, забор или дерево. Это обезопасит человека от нападения со спины. При возможности стоит преградить животным путь при помощи веток, сумок или ящиков.

По данным издания, важно не провоцировать собак: не убегать, не кричать, не размахивать руками, не смотреть в глаза и не отворачиваться. Бродячие собаки обычно нападают, если чувствуют угрозу. Таким образом они защищают свою территорию. Если животные потеряли интерес к человеку, то стоит медленно и спокойно покинуть опасную зону.

По информации издания, в случае приближения стаи лучше занять позицию защиты. Атаковать не стоит. Любые движения могут быть расценены как нападение. Тогда животные нападут с двойной силой. Кроме того, движения воспринимаются уличными собаками как сигнал о слабости. Тогда человек автоматически становится объектом для охоты. Убежать от собаки здоровый человек не может.

По данным издания, в целях безопасности лучше не посещать заброшенные здания, пустыри и промышленные зоны. Обычно такие места выбирают для проживания бездомные собаки, которые объединяются в стаи.

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