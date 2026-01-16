«Накапливался ком»: торговые центры Кубани пустеют, арендаторы не продлевают договоры

Бывший руководитель одной из кубанских компаний Андрей Романов рассказал, что решение не продлевать аренду приняли еще в августе. Однако платеж был отправлен в июле, поэтому доработали до конца 2025 года, сообщил kubanpress.ru. По данным издания, аналогичным образом поступили многие местные предприниматели.

Андрей Романов рассказал, что многие коллеги по бизнесу дорабатывали до конца года, чтобы окупить вложенные средства в аренду.

«На самом деле, ничего критичного с приходом 2026 года не произошло. Накапливался ком, который просто разбился о 1 января 2026, когда у многих закончился срок аренды», — рассказал Андрей Романов, бывший руководитель одной из компаний.

По информации издания, ранее в крупных курортных городах Краснодарского края активно развивалась торговля. Пик приходился на курортный период. Теперь в регионе складывается другая тенденция: площади в торговых центрах и в офисных центрах пустуют.

По данным издания, некоторые источники сообщают, что местные власти не обеспокоены сложившейся ситуацией. Якобы они предполагают, что если одни уходят с рынка, на их место придут другие. Если данная информация достоверная, то ситуация в ближайшее время не улучшится, считают представители малого бизнеса.

Ранее эксперт Кузнецова высказала мнение, что налоговая теперь контролирует бизнес на каждом этапе.