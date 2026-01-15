От кассы до склада: цифровой контроль налоговой лишает бизнес «серой зоны»

Эксперт по налоговым спорам, основатель ООО «Правовые и бухгалтерские услуги» Екатерина Кузнецова высказала мнение, что для борьбы с налоговыми махинациями правительство создает условия, в которых бизнесу работать в серой зоне невозможно, сообщил inkazan.ru.

Эксперт считает, что теперь налоговая работает по другой модели: служба может контролировать каждый этап работы бизнеса. Сотрудники ведомства следят за кассами и складами, логистическими маршрутами и счет-фактурами. Изменения связаны с доминированием цифрового контроля.

По мнению эксперта, раньше сотрудники налоговой проводили проверки постфактум. Теперь же представители бизнеса заполняют электронные документы, открывают доступ к онлайн-кассам и системе прослеживаемости товаров. При такой системе выявить ошибку предпринимателя становится намного проще.

«Если раньше налоговая искала уже совершенные нарушения, то теперь риски видны в момент их возникновения — в новой реальности любые „серые“ схемы бизнеса будут мгновенно выявляться», — заявила эксперт.

По оценке Кузнецовой, увеличение НДС на 2% служит «индикатором нового курса государственной политики». Последствия решения первыми ощутят представители малого предпринимательства, особенно в торговом и сервисном секторах. Крупные компании смогут адаптироваться к изменениям с меньшими трудностями.

Ранее сообщалось, что глава АИР Татарстана предложила бы Владимиру Путину стать инвестором республики.