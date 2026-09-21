Наличные, схемы и выравнивание условий: замруководителя ФНС рассказал о рисках теневой экономики в РФ

О том, какие проблемы и риски несет теневая экономика в России, рассказал Тимур Шиналиев — заместитель руководителя Федеральной налоговой службы. Его выступление состоялось на сессии «Отраслевые центры ФНС России меняют подходы в налоговом контроле. Неформальная занятость и ее последствия». Мероприятие прошло в рамках Московского финансового форума, сообщили Финансы Mail.

Отвечая на вопросы модератора, Шиналиев обозначил глобальную цель обеления экономики. По его словам, она заключается в помощи бизнесу и выравнивании условий для его существования. Среди отраслей, где эта задача стоит особенно остро, он перечислил ретейл, строительство и рынок услуг, в том числе бьюти-услуги.

Главной проблемой теневой экономики Шиналиев назвал необходимость большого объема наличных денег для обеспечения работников зарплатами. Именно эта потребность, отметил он, толкает бизнес на новые схемы.

«Теневая занятость — существенная проблема, касается многих отраслей», — добавил замглавы ФНС.

Форум задуман как пространство, где профессионалы ведут дискуссию по вопросам экономической политики и долгосрочной устойчивости финансовой системы страны. Мероприятие проводится в Москве в понедельник, 21 сентября.

Ранее сообщалось, что заммэра Москвы Багреева назвала потери от теневой занятности в столице.