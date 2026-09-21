Жители и гости Дмитрова смогут посетить праздник «Дары осени»

В субботу, 26 сентября, на Исторической площади Дмитрова пройдет праздник «Дары осени», его подготовят музей-заповедник «Дмитровский кремль» совместно с Центром развития творчества и ремесленничества «Руками и сердцем». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В праздничную программу войдут освещение плодов, выращенных на приусадебных участках жителями города, тематические мастер-классы, выставка-ярмарка изделий ручной работы от дмитровских мастеров и ремесленников, детская ярмарка. Кроме того, гостей ждут концертная программа с участием творческих коллективов округа, марафон экскурсии по городу Дмитрову и экспозициям музея.

На выставке-ярмарке предприниматели, фермеры, ремесленники и жители Дмитровского округа представят продовольственные и продуктовые товары, семена и луковицы цветов, изделия народно-художественного промысла. В тематической фотозоне можно будет сделать фотографии. Узнать другие подробности можно на сайте.

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