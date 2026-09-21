В Подмосковье дорожники оптимизировали работу пяти светофоров

На прошлой неделе в Подмосковье специалисты Мосавтодора скорректировали работу пяти светофоров в Подольске и Ногинске. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Подольске они на 15 секунд увеличили время проезда по одной из центральных дорог окружного центра – проспекту Ленина. Специалисты скорректировали режим работы светофора на пересечении с Революционным проспектом.

Кроме того, в Ногинске четыре светофора приняли на баланс. Эксперты проводят модернизацию оборудования и корректируют режимы, чтобы обеспечить комфортный проезд по городским улицам. Работы проводятся на пешеходном переходе по улице Декабристов у дома №5, а также на пересечениях улицы Патриаршей с улицами Рабочей, Рогожской и 3-го Интернационала.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.