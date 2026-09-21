В Подмосковье с начала года провели 56 тренировок по транспортной безопасности

С начала 2026 года в АО «Мострансавто» организовали 56 тренировочных мероприятий, направленных на обеспечение транспортной безопасности и антитеррористической защищенности. Учения затронули автобусы предприятия, а также инфраструктурные объекты — автовокзалы, автостанции и производственные базы. В проверках задействованы сотрудники компании, представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, правоохранительных органов, экстренных служб и местных администраций.

Целью встреч является отработка скоординированных действий при возникновении угроз для пассажиров и транспортных узлов. Сценарии учений моделируют реальные нештатные ситуации. Участники тренируются выявлять подозрительные и бесхозные вещи, опасные или запрещенные вещества, а также пресекать попытки незаконного вмешательства в работу транспорта. Особый акцент в текущих программах сделан на реагировании при обнаружении беспилотных летательных аппаратов.

К примеру, на автовокзале в Егорьевске специалисты отработали алгоритм действий при фиксации подозрительного предмета, не прошедшего обязательный досмотр. Дополнительно были смоделированы ситуации с появлением БПЛА над территорией вокзала и обнаружением в багаже одного из пассажиров оружия. Аналогичные тренировки прошли на производственном участке в Кашире, где проверялась готовность к предотвращению терактов непосредственно в автобусах.

Работа по снижению аварийности на дорогах и повышению уровня безопасности дорожного движения соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о пострадавших в результате атаки беспилотников.