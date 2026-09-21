Мария Багреева назвала масштаб теневой занятости в Москве: 7% и ₽72 млрд

В Москве в понедельник, 21 сентября проходит Московский финансовый форум. В его рамках состоялась сессия, посвященная тому, как отраслевые центры ФНС России меняют подходы в налоговом контроле, а также проблеме неформальной занятости и ее последствиям, сообщили Финансы Mail.

Одним из спикеров на площадке стала Мария Багреева. Она работает заместителем мэра Москвы в Правительстве Москвы и курирует Департамент экономической политики и развития столицы. В своем выступлении спикер затронула тему теневой занятости в Москве.

«Теневая занятость в Москве составляет 7% от общего объема, а выпадающие доходы составляют ₽72 млрд в год, это НДФЛ», — сказала она.

Сам Московский финансовый форум задуман как место для содержательного разговора профессионалов. Здесь обсуждают экономическую политику и то, как обеспечить финансовой системе страны устойчивость на длительную перспективу.

Организацией мероприятия занимаются Министерство финансов Российской Федерации и Правительство Москвы. Финансы Mail выступают информационным партнером.

Ранее замминистра финансов Моисеев рассказал, что хранить сбережения в долларах нерационально.