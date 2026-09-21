Бывшая звезда «Дома-2» Салибекова отменила свадьбу после двух месяцев подготовки

38-оетняя бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова отменила свадьбу, которая должна была состояться после подачи заявления в апреле, сообщает Teleprogramma.org. О своем решении она рассказала в личном блоге.

По словам Юлии, она не хочет больше рожать детей и не намерена обманывать жениха и саму себя. Салибекова подчеркнула, что приоритетом для нее стали трое сыновей, которым нужна материнская забота. Экс-участница телепроекта объяснила, что не готова к рождению четвертого ребенка.

«Я поняла, что просто не справляюсь. Меня не хватит на моих сыновей, а они для меня — весь мир. Я их очень люблю. Сердце разрывается от одной лишь мысли, что с рождением следующих детей у меня не останется на них времени», — подчеркнула Салибекова.

Она добавила, что отец ее детей, Тигран Салибеков, не общается с сыновьями и не оказывает им поддержки. Блогерша также рассказала, что снизила рабочую нагрузку и отказалась от учебы, чтобы уделять больше времени детям.

В июле Юлия объявила о подаче заявления в ЗАГС с возлюбленным по имени Константин два месяца назад. Пара активно готовилась к свадьбе.

Ранее сообщалось, что певец Akmal’ сыграл свадьбу в Санкт-Петербурге.