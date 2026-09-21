В Московской области составили рейтинг востребованных госуслуг

На прошлой неделе на обслуживание единых транспортных карт «Стрелка» поступило более 20,4 тыс. заявлений, услуга стала одной из самых востребованных у жителей. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В числе лидеров оказалась услуга «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств», ею воспользовались свыше 56,3 тыс. раз, а также «Выписка из домовой книги» (более 18,7 тыс. заявлений). Кроме того, в рейтинг госуслуг вошли выдача и замена социальных карт жителя МО (более 17,3 тыс. заявок) и льготное питание школьников (более 10,6 тыс. заявок).

Напомним, что в общей сложности на портале представлены более 440 услуг для жителей и бизнеса. В регионе также реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.