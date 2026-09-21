Не стало сыгравшей в «Тайнах следствия» и «Каменской» актрисы Екатерины Дроновой

Российская актриса Екатерина Дронова, сыгравшая в сериалах «Тайны следствия», «Каменская» и «Улицы разбитых фонарей», умерла 19 сентября на 69-м году жизни, сообщает Super.ru. О смерти артистки сообщила театральный художник и член Союза художников России Светлана Румянцева.

Руководство Молодежного театра на Фонтанке также почтило память Дроновой и опубликовало некролог, в котором указано, что актриса умерла после долгой болезни.

Дронова была выпускницей Щукинского училища, она училась у Альберта Бурова. В 1989 году актриса пришла в Молодежный театр на Фонтанке вместе с режиссером Семеном Спиваком, перейдя из Молодого театра при Ленконцерте.

Помимо работы в театре, Екатерина Владимировна активно снималась в кино и на телевидении. Среди наиболее известных работ — фильмы и сериалы «Хозяйка детского дома», «Охота на Золушку», «Сестры», «Утомленные солнцем-2. Цитадель», «Улицы разбитых фонарей», «Каменская», «Тайны следствия».

Ранее стало известно о смерти актрисы и телеведущей Анны Шерлинг.