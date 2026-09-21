В Наро-Фоминске рядом с «Авиатором-2» проведут реконструкцию детского сада

В микрорайоне Привокзальный Наро-Фоминска наряду со строительством нового жилья развивают социальную инфраструктуру, рядом с «Авиатором-2» предусмотрена реконструкция детского сада № 6 и строительство нового спортивного блока школы № 6. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства контролируют реализацию проекта. Спортивный блок школы № 6 планируют достроить в первом квартале 2027 года, реконструкцию детского сада № 6 - завершат в третьем квартале того же года.

Стройготовность самого «Авиатора-2» достигла 40%, рабочие возводят каркас и наружные стены. В комплексе предусмотрено 449 квартир, на первом этаже предусмотрены помещения для бизнеса. Там откроются супермаркет и офисы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Семья».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.