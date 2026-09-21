В Шатуре спасатели вывели из болотистого леса двух заблудившихся ягодников

Работники поисково-спасательного поста 286-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» успешно разыскали и эвакуировали из лесного массива в Шатурском округе 39-летнюю женщину и 75-летнего мужчину.

Жители региона заблудились во время сбора дикорастущих ягод. Сигнал об этом поступил в службу «Система-112». Пострадавшие сообщили, что зашли в лес в районе деревни Васюковка ради сбора клюквы на болоте. Из-за быстрого наступления темноты граждане потеряли ориентиры и не смогли самостоятельно покинуть опасную болотистую местность.

Наличие стабильной связи и полностью заряженных мобильных телефонов позволило оперативно передать точные координаты геолокации дежурной смене. Прибыв к указанному району, специалисты противопожарно-спасательной службы начали прочесывать лесной массив, применяя специальные шесты для прощупывания почвы на топких участках.

Поисковые мероприятия продолжались около двух часов. Спасатели обнаружили мужчину и женщину, вывели их в безопасное место, предоставили горячий чай и доставили к оставленному у входа в лес автомобилю. Госпитализация спасенным гражданам не потребовалась.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о пострадавших в результате атаки беспилотников.