В Подольске ликвидировали аварийный жилой дом
Аварийный жилой дом снесли в Подольске
Фото: [Комитет по архитектуре и градостроительству МО]
В Подольске на улице Циолковского ликвидировали аварийный жилой дом №5 1958 года постройки, общая площадь двухэтажного многоквартирного здания составляла около 710 кв. м. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
Постройку признали аварийной по результатам оценки технического состояния строительных конструкций. После этого в рамках муниципальной программы городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в начале 2026 года были расселены собственники 19 жилых помещений. Дом включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации, работы уже завершены. Участок расчистили от строительного мусора, на территории планируется комплексное благоустройство.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.