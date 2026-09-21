В Подольске ликвидировали аварийный жилой дом

Аварийный жилой дом снесли в Подольске

Официально

Фото: [Комитет по архитектуре и градостроительству МО]

В Подольске на улице Циолковского ликвидировали аварийный жилой дом №5 1958 года постройки, общая площадь двухэтажного многоквартирного здания составляла около 710 кв. м. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Постройку признали аварийной по результатам оценки технического состояния строительных конструкций. После этого в рамках муниципальной программы городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в начале 2026 года были расселены собственники 19 жилых помещений. Дом включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации, работы уже завершены. Участок расчистили от строительного мусора, на территории планируется комплексное благоустройство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.

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Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области
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