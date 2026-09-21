Работники «Мособлпожспаса» провели профилактические беседы с жителями Подмосковья

Спасатели Подмосковья напомнили жителям о правилах пожарной безопасности

Официально

Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели профилактические беседы с жителями подмосковных округов Ступино, Серпухов, Кашира и Серебряные Пруды. В их рамках жителям напомнили о правилах пожарной безопасности.

Граждан призвали не оставлять топящиеся печи без присмотра, не использовать неисправные печи и обогреватели, не хранить вблизи печей легковоспламеняющиеся предметы.

«Кроме того, огнеборцы попросили жителей не забывать о времени завершения топки – печь нужно прекращать топить не менее чем за 2 часа до сна», - отметил первый заместитель начальника теруправления №13 Александр Голяк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о пострадавших в результате атаки беспилотников.

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