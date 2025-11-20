«Наливал почти до краев»: отзыв пассажира о водителе подмосковного автобуса стал необычной благодарностью

Пассажир написал, что сел в салон автобуса с кофе. Он смог выпить напиток, не разлив его. Пассажир считает, что это стало возможным исключительно благодаря виртуозному вождению водителя. По его словам, ямы на дорогах совершенно не чувствовались. Поездка прошла комфортно, быстро и безопасно. Мужчина отметил, что автобус отправляется со станции в 5:00 утра. В это время многие жители региона еще спят, предположил автор отзыва.

«Я даже смог спокойно выпить кофе, не пролив ни капли, хотя наливал его почти до краев», — написал мужчина.

По данным издания, пассажиры имеют право заносить в салон общественного транспорта напитки в закрытой таре. Водители рекомендуют использовать термокружки или бутылки с крышкой. Формально открытые стаканы и кружки не запрещены. Однако перевозчики обращают внимание, что горячие напитки в случае пролива могут оставить на теле ожог. Кроме того, возрастает риск загрязнений сидений или других элементов салона, что создает неприятное впечатление у пассажиров.

