«Нам нужно думать о будущем»: Медведев не сомневается в итогах СВО

По информации издания, соответствующее заявление Дмитрий Медведев сделал во время общения с писателями, которые посвящают произведения теме СВО. Спикер добавил, что важно уже сейчас думать о будущем. Он предположил, что участники встречи были в зоне спецоперации.

«Большинство из присутствующих так или иначе бывают на фронте: либо военкорами, либо участвовал в боевых действиях. Мне кажется, это важным, просто потому, что ни у кого из нас нет сомнений в итогах военной кампании, специальной военной операции. Но нам нужно думать о будущем», — сказал Медведев.

Дмитрий Медведев высказал мнение, что создавать будущее могут те люди, которые делятся собственными впечатлениями. Важно, чтобы общество направляло в данном направлении усилия. В настоящее время в стране образовалась сложная ситуация. В будущем также будут проблемы, но стоит передать будущему поколению понимание важности чтить память об этих исторических событиях.

Медведев рассказал, что периодически получает в качестве презента стихотворения, посвященные спецоперации, сообщило РИА Новости. Спикер признался, что ему стало интересно, что мотивирует россиян уделять внимание теме в своем творчестве.

Ранее сообщалось, губернатор Подмосковья возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.