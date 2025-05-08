Губернатор Подмосковья возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с участниками СВО возложил венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и памятнику маршалу Жукову.

«Сейчас у нас в Подмосковье осталось порядка 400 участников Великой Отечественной войны, боевых действий. Им уже около 100 лет. И по решению президента всем присвоено звание Почетных граждан Московской области либо тех городов, где они живут», — сказал губернатор.

В число участников мероприятия вошел старшина запаса Сергей Добрынин из Звенигорода. Он ушел на СВО добровольцем. В 2023-м получил первый Орден Мужества, через год — второй.

«День Победы — это один из величайших праздников. Мы на этом воспитывались, и, может быть, это сыграло ключевую роль в том, что многие пошли добровольцами на СВО», — сказал он.

Фельдшер из Ступино Людмила Болилая была в зоне СВО уже несколько раз. В ходе одной из поездок получила ранение — она закрыла собой младшего лейтенанта, заслонив его от осколков.

«На пути к Победе в Великой Отечественной войне мы потеряли очень много близких. Каждую семью это коснулось. Наверное, нет таких людей в России, которые бы не плакали 9 Мая. Но, тем не менее, благодаря нашим Героям мы с вами сейчас разговариваем, живем и будем дальше прославлять имена павших, победивших — тех, кто вернулся, и тех, кого не дождались дома», — отметила она.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ]

Бойцы СВО Александр Ильин и Артем Чайковский — участники программы «Время героев». Оба награждены Орденами Мужества. Сейчас Александр занимает должность заместителя главы Лобни, а Артем — заместителя главы Электростали.

Полковник запаса ГУ Генштаба ВС РФ Роман Смирнов удостоен медалей Суворова и Жукова, а также множества ведомственных наград. Сейчас он проходит отбор в программу «Герои Подмосковья».

«Принять участие в программе „Герои Подмосковья“ меня сподвигло желание применить свои знания, навыки на гражданской службе, ну и, конечно, получить дополнительное профессиональное образование, уникальный опыт управления под руководством экспертов и наставников», — рассказал он.

Алексей Трегубов ушел добровольцем на СВО в октябре 2022-го. В одном из боев был ранен, но не ушел с поля боя, а также помог вывести из-под огня десяток товарищей. Сейчас он возглавляет Лосино-Петровское отделение Ассоциации ветеранов СВО и местное отделение «Боевого братства».

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с ветеранами региона и поздравил их с наступающим 9 Мая.