«Нам жалко ваши деньги»: сотрудники ПВЗ в Подмосковье попросили не оставлять им чаевые

Сотрудники одного из пунктов выдачи заказов в Краснознаменске разместили сообщение для клиентов с просьбой не оставлять чаевые и указали причину обращения, сообщил REGIONS.

Сотрудники ПВЗ пояснили просьбу: они не получают деньги, которыми клиенты хотят их отблагодарить.

Фото: [ REGIONS ]

По информации издания, объявление привлекло внимание пользователей соцсетей. Клиенты делились разными случаями. Например, деньги в качестве чаевых для персонала моментально списались с карты еще на стадии после получения заказа.

Пользователи также обратили внимание, что система запоминает выбор, сделанный однажды. Если была указана выплата чаевых, деньги будут перечисляться автоматически. В пресс-службе Ozon уточнили, что данную опцию всегда можно изменить.

«Мы не будем намеренно списывать чаевые, если клиент не хочет их оставлять… Однако для удобства клиента после первой выплаты чаевых мы запомним банковскую карту и сумму», — прокомментировали в пресс-службе Ozon.

В пресс-службе рассказали, что у клиента всегда есть альтернатива: выбрать пункт «Без чаевых» или же вручную убрать галочку об отправке денежных поощрений. В течение 15 минут пользователь личного кабинета может вернуть списанные чаевые.

