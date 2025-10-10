«Москвичи — самые щедрые клиенты»: сотрудники Шерегеша рассказали о щедрых чаевых

Сотрудники горнолыжного кузбасского курорта Шерегеш рассказали, что зону отдыха посещают жители разных регионов России, в том числе Подмосковья, Новосибирской, Томской и Омской областей, Алтайского и Красноярского края. По их мнению, самые щедрые гости приезжают из Москвы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

«По признанию сотрудников курорта, именно москвичи — самые щедрые клиенты», — «Онлайн-журнал Сибдепо».

Шеф-повар Омар поделился историей, как однажды получил от известного гостя из Москвы в знак благодарности за вкусное блюдо часы. Мужчина рассказал, что москвич попробовал одно из фирменных блюд и пригласил повара. Собеседник Сибдепо признался, что расстроился. Он предположил, что блюдо не понравилось посетителю. Однако гость выразил искреннее почтение и пожал руку. Чаевых не было, но посетитель снял с руки свои часы.

«Я очень струсил, подумал, что что-то сделал не так и клиент недоволен. Но все оказалось наоборот. Он долго рассказывал, что пробовал это блюдо в известных ресторанах крупнейших городов Сибири, но Шерегеш его удивил», — такая история приключилась с шеф-поваром по имени Омар.

Шеф-повар рассказал, что узнал примерную стоимость часов — около 250 тыс. руб. Он признался, что сначала хотел продать подарок. Однако потом решил, что память намного дороже денег. Теперь мужчина бережно хранит памятные часы. Сотрудники ресторанов и инструкторы также рассказали, что иногда гости оставляют им щедрые чаевые.

