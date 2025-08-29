Наносить воск и полироль: эксперт раскрыл секреты защиты автомобиля от коррозии осенью

Эксперт Антон Ворошилов поделился с REGIONS, как защитить кузов от ржавчины: систематически очищать транспортное средство с использованием специализированных моющих средств.

По словам Ворошилова, дополнительную защиту обеспечивает нанесение на кузов полировочных составов или воска. Средства создают барьерный слой, сохраняющий целостность лакового покрытия и препятствующий развитию коррозии. Для поддержания оптимальной видимости в дождливую погоду рекомендуется обрабатывать стекла и зеркала специальными спреями-антикаплями, которые обеспечивают быстрое стекание воды. Для борьбы с запотеванием оконных поверхностей — антизапотеватели.

Также эксперт напомнил о необходимости своевременной замены щеток стеклоочистителей. Как пояснил специалист, изношенные элементы хуже справляются с удалением влаги со стекла и часто оставляют разводы, что может создавать дополнительные риски при управлении автомобилем в условиях недостаточной видимости.

