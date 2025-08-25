Эксперты предупредили о новом виде мошенничества с автомобилями через кибервзлом

Как отмечают эксперты по кибербезопасности, программное обеспечение (ПО) современного автомобиля может содержать до 650 млн строк кода, что создает многочисленные уязвимости для потенциальных атак, в частности для удаленного отключения критически важных систем, включая зажигание, тормоза и мультимедийные комплексы.

По данным издания, уже известны случаи взломов автомобилей различных марок. Так, например, исследователи безопасности продемонстрировали возможность взлома авто марки Jeep Cherokee и Tesla.

Отмечается, что мошенничество заключается в блокировке автомобиля и требованием выкупа за восстановление доступа к системам управления. Основными источниками уязвимостей становятся беспроводные интерфейсы (Wi-Fi, Bluetooth, сотовая связь), системы обновления «по воздуху» и сторонние приложения.

Автоэксперты подчеркивают, что без кардинального изменения подхода автопроизводителей к вопросам кибербезопасности каждый современный автомобиль остается потенциальной мишенью для кибератак. Меры безопасности требуют разработки комплексных мер защиты и повышения осведомленности владельцев транспортных средств о возможных рисках.

