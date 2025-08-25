Эксперты предупредили о новом виде мошенничества с автомобилями через кибервзлом
Новый вид мошенничества угрожает россиянам отсутствием доступа к автомобилям
Фото: [freepik.com]
Современные автомобили, оснащенные сложными электронными системами, становятся новой мишенью для киберпреступников, пишет «Автовзгляд».
Как отмечают эксперты по кибербезопасности, программное обеспечение (ПО) современного автомобиля может содержать до 650 млн строк кода, что создает многочисленные уязвимости для потенциальных атак, в частности для удаленного отключения критически важных систем, включая зажигание, тормоза и мультимедийные комплексы.
По данным издания, уже известны случаи взломов автомобилей различных марок. Так, например, исследователи безопасности продемонстрировали возможность взлома авто марки Jeep Cherokee и Tesla.
Отмечается, что мошенничество заключается в блокировке автомобиля и требованием выкупа за восстановление доступа к системам управления. Основными источниками уязвимостей становятся беспроводные интерфейсы (Wi-Fi, Bluetooth, сотовая связь), системы обновления «по воздуху» и сторонние приложения.
Автоэксперты подчеркивают, что без кардинального изменения подхода автопроизводителей к вопросам кибербезопасности каждый современный автомобиль остается потенциальной мишенью для кибератак. Меры безопасности требуют разработки комплексных мер защиты и повышения осведомленности владельцев транспортных средств о возможных рисках.
