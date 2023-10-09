«Народ настроен оптимистично»: Тюменцы из Израиля рассказали о ситуации в городах

Читатели издания «Наш Город» рассказывают о ситуации в городах Израиля. Кто-то проживает в Израиле в настоящее время, у кого-то там живут родственники и друзья.

Читательница Анна говорит, что в Израиле у людей совершенно другое восприятие происходящего. За годы конфликта люди привыкли к тому, что периодически срабатывает городская система оповещения. Тогда жители экстренно добираются до ближайшего бомбоубежища, сообщает nashgorod.ru.

«Я сейчас слежу за местными чатами. Народ настроен оптимистично. Поддерживают друг друга», - жительница Тюмени рассказала «Нашему городу»

Жители также оборудуют собственные квартиры на случай очередной эскалации конфликта: монтируют бронированные помещения. Анна отмечает, что у ее семьи, как и многих других горожан, нет намерений покинуть страну. Люди настроены оптимистично. Они поддерживают друг друга в чатах, где общаются жители многоэтажных домов. Очень много сдают кровь.

Родственники Анны проживают в тех городах, по которым наносят ракетные удары.

«Сейчас мои родные в Ашкелоне. Рассказывают, что у них постоянные воздушные тревоги. Людям запрещено выходить из дома и открывать окна. Школы, разумеется, закрыты. Частично городская инфраструктура функционирует. Магазины работают, но прилавки пустые. Накануне бомба попала в больницу. Пациентов выписали, одних перевели в другие клиники, часть укрылась в подвале», — рассказала «Нашему городу» тюменка.

Тюменка Ольга рассказала, что в период с 2018 по 2020 год проживала в 60 километрах от Газы. Тогда в город прилетело три ракеты в разное время. Были предприняты необходимые меры:занятия в ВУЗах отменили. По всему городу есть бомбоубежища. Жителям постоянно напоминали, где именно они размещены. В городе осталось много друзей Ольги, с которыми она поддерживает связь.

«Сердце разрывается. Сотни погибших, тысячи раненых. На музыкальном фестивале в Сдероте, где убили 250 мирных жителей, а 100 угнали в плен, была моя знакомая — спаслась чудом. Идёт мобилизация резервистов — очень многие мои знакомые, мужчины и девушки, сейчас на военных базах, ждут распределения. Я сейчас не там, но мое сердце болит за друзей, хочу чтоб все эти люди вернулись домой к своим семьям», — говорит девушка.

Житель Тюменской области Сергей, который в настоящее время живет в Израиле с семьей, сообщил, что подобной эскалации конфликта не было очень давно. Мужчина рассказал, что местные жители обвиняют в происходящем правительство, которое не уделяло внимание внутриполитическим проблемам.

«Сейчас все в шоке и ярости. В недоумении — как спецслужбы могли «проворонить» атаку таких масштабов», — отмечает Сергей.

Тюменец рассказал, что израильтяне верят не просто в свою победу, а в то, что смогут навсегда ликвидировать силы противника.