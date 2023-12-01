«Нас поддерживают»: мама семнадцати детей из Подмосковья оценила решение президента сделать следующий год Годом семьи

Президент России объявил следующий 2024 год Годом семьи. Такая инициатива перекликается с мнением самих жителей страны. Ведь 68% россиян считают самой важной ценностью крепкую семью. Такие данные приводит ВЦИОМ. Кроме того, растет число пар, у которых трое и больше детей. Например, в Подмосковье в этом году их стало на 7 тыс. больше, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области. А есть среди них и супер-многодетные, как Татьяна Салтыкова из Орехово-Зуево. У Татьяны 17 детей. За это она удостоена звания «Мать-героиня».

Женщина рассказала корреспонденту «Подмосковье сегодня», насколько важным для них с супругом стало то, что президент объявил 2024-й Годом семьи, и как сейчас вырос статус многодетных родителей.

«Мы с супругом Николаем очень обрадовались, что наш президент принял такое решение - объявить следующий год Годом семьи. Это очень важно для нас. Это просто прекрасно!» - поддерживает решение президента Татьяна Салтыкова.

Женщина говорит, что сейчас заметно увеличилась забота о многодетных семьях, как со стороны региона, так и от государства в целом. Работает множество программ поддержки. Но, даже не это так важно, считает Татьяна, а само отношение.

«Мы видим, что увеличивается забота о семьях с детьми. Наш президент статус многодетных семей так высоко поднял! Сейчас такая семья - это не объект насмешек, как это было раньше, а как пример для подражания и уважения. Ведь семья - крепкая основа нашей страны. Какое будущее без детей? Нет его», - уверена «Мать- героиня».

В связи с наступлением Года семьи, Татьяна пожелала всем, чтобы их браки были крепкими, а пары не боялись сложностей и рожали детей.

«Я вот, например, всю себя им отдала и душу вложила, а теперь я получаю от них тоже самое. А еще и внуки окружают. У меня их целых 32! Представляете?» - радостно восклицает многодетная мама.