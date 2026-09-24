В Подмосковье прошла донорская акция от Союза машиностроителей России

Союз машиностроителей России провел донорскую акцию в Реутове, День донора объединил 140 человек, которые пожертвовали 63 л крови. Мероприятие прошло в рамках программы «Корпоративный донор Подмосковья» Московского областного центра крови и Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России.

Бригада центра приезжает на предприятие четыре раза в год: кровь сдают как опытные доноры, так и новички.

«Сдаю кровь уже более трех лет, это моя девятая донация. Все очень удобно, можно сдать кровь, не отрываясь от работы. Спокойно приходим, заполняем документы, в очередях не надо стоять», — поделилась специалист предприятия Наталья Астафьева.

По ее словам, на сдачу крови ее вдохновил ее супруг, который является донором с редкой группой крови. Она подчеркнула, что этот процесс особенно важен сейчас, когда идет специальная военная операция.

Ход проведения акции оценил лично председатель Московского областного реготделения СоюзМаш, заместитель генерального директора НПО машиностроения Валерий Бунак. Он отметил, что многолетнее сотрудничество нашего регионального отделения и Центра крови уже давно перешло в стадию работы с высокой степенью организованности и эффективности.

«Предприятия, входящие в Союз, взяли на себя за эти годы организационную составляющую, а коллеги из Центра крови — все технические вопросы. Результат программы „Корпоративный донор Подмосковья“ — двукратное увеличение объемов сдачи крови», — сказал он.

Бунак подчеркнул, что в акции принимают участие предприятия из многих городов, среди которых — Дубна, Балашиха, Раменское, Электросталь, Коломна, Королев, Жуковский, Серпухов. В числе самых активных организаций: КТРВ, «Энергия», Серпуховский завод «Металлист», НПО машиностроения, ГосМКБ «Радуга».

Начальник сектора АО «ВПК „НПО машиностроения“ Алексей Поливаев поделился, что сдает кровь уже год, это его пятая донация.

«Основная причина — помогать людям. Сдавать кровь на предприятии очень удобно, организация на уровне», — добавил он.

Валерий Бунак также отметил, что работу ведут в двух направлениях — проводятся корпоративные и городские акции. Программа уделяет внимание и донорам костного мозга, желающим рассказывают о том, как вступить в федеральный Регистр доноров костного мозга.

В сентябре Союз машиностроителей и Центр крови Подмосковья также провели акции в Электростали, Лыткарине и Дубне. В общей сложности в течение месяца кровь пожертвовали более 400 человек.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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