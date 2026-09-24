В школе ЖК «Рублевский Квартал» в Одинцове завершились основные работы по благоустройству

Группа «Самолет» продолжает строительство школы на 1,1 тыс. мест в ЖК «Рублевский Квартал» в Одинцовском городском округе, специалисты завершили монолит, кладку, кровлю, фасады и устройство наружных инженерных сетей, а также основные работы по благоустройству территории. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители ведут монтаж и пусконаладку инженерных систем, начали проверку, настройку и запуск смонтированного оборудования. Новый социальный объект получит разрешение на ввод в эксплуатацию в 2027 году.

В здании четыре этажа, его площадь составит более 13 тыс. кв. м. В нем разместят учебные классы, спортивные залы с раздевалками и душевыми; двухуровневый библиотечно-информационный центр и столовую, двусветный зал с амфитеатром. На прилегающей территории появятся многофункциональный спортивный стадион, а также зоны для игровых активностей учеников разных возрастов.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.