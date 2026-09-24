Доенки, Загзы и Непогодиха: топ‑5 самых забавных названий деревень Нижегородской области

В Нижегородской области есть деревни, чьи названия вызывают улыбку даже у местных жителей, сообщил newsnn.ru. Редакция издания собрала топ-5 самых забавных топонимов и выяснил, откуда они взялись.

Первая в списке — Доенки. Деревня с «молочным» названием расположена в центральной части региона, на правом берегу реки Алсмы, примерно в 24 километрах к северо-востоку от Бора. Вокруг — хвойно-широколиственные леса. Точное происхождение имени неизвестно.

Далее идет Журелейка — село примерно в семи километрах к северо-востоку от рабочего поселка Ардатов. Улицы здесь расположены под углом друг к другу и образуют букву «Л» — так сложилось из-за рельефа. Селу больше 280 лет: его основали выходцы из муромского Карачарова, от которых пошли самые распространенные местные фамилии — Маловы, Толстовы, Голиковы.

По местной легенде, изначально село называлось Журавлейкой — из-за множества журавлей на окрестных болотах. Со временем название сократилось до Журелейки. Впрочем, в документах XIX века встречаются оба варианта, а исследователи считают, что топоним произошел от одноименной речушки с названием мордовского происхождения. В лучшие годы здесь жили почти 700 человек: крестьяне выращивали рожь, пшеницу и лен, вили канаты и торговали бакалеей. Сейчас село значительно меньше, но по-прежнему жилое.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Третья — Загзы, пожалуй, самое загадочное название в подборке. Деревня находится в Варнавинском округе и входит в состав Михаленинского сельсовета. Звучит как аббревиатура или обрывок слова, но все проще: название произошло от традиционного марийского имени Саксай. Марийцы исторически населяли северные территории Нижегородской области, и следы их языка до сих пор встречаются в местных топонимах.

Четвертая — Клопиха. Деревня стоит на левом берегу реки Линды в Семеновском округе, примерно в 54 километрах от Нижнего Новгорода. Несмотря на отталкивающее название, место вполне живописное — рядом леса и речная пойма. Клопиха упоминается еще в документах XIX века: по данным 1859 года, здесь было 10 дворов и 56 жителей. С тех пор деревня заметно опустела. В 2002 году здесь жили 18 человек, в 2010-м — 11, а к 2020-му осталось всего восемь. Указателя на въезде нет, так что случайный путешественник может проехать мимо и не узнать, что побывал рядом с Клопихой.

Замыкает список Непогодиха — деревня в составе Шудского сельсовета Варнавинского округа. Кажется, что ее назвали в честь вечно плохой погоды, но история куда интереснее. Поселение появилось во второй половине XIX века, после отмены крепостного права в 1861 году, когда крестьяне начали осваивать незаселенные земли в глубине леса. А название, по преданию, пошло от имени основателя — крестьянина по прозвищу Непогодка Иванов.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области находятся деревни Малая Пуза, Ляписи и Мозгулино.