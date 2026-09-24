В Подмосковье рассказали об обстановке на дорогах

Утром в четверг, 24 сентября, загруженность дорог Подмосковья составила три балла. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном движение затруднено на Ярославском, Щелковском, Горьковском, Носовихинском, Новорязанском шоссе. Кроме того, пробки есть на Боровском, Рублево-Успенском, Ильинском, Пятницком, Ленинградском, Дмитровском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.