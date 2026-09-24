«Запугать Россию невозможно»: Путин поблагодарил россиян за участие в выборах

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за участие в выборах и отметил рекордную явку и поддержку курса на укрепление страны. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

«Хорошо известно, что нам пытались помешать, сорвать эти выборы… Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно. Такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли на избирательные участки, проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны», — подчеркнул Владимир Путин.

Он также отметил, что в рамках голосования люди поддерживали бойцов и командиров на передовой.

В Подмосковье, как и по стране в целом, процесс прошел в штатном режиме. По данным Мособлизбиркома, в голосовании приняли участие свыше 3 млн избирателей — явка составила 51,58%.

По предварительным данным, в Подмосковье «Единая Россия» набирает большинство голосов на выборах в Госдуму и Мособлдуму. Председатель Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов сообщил, что партия уже приступила к реализации новой Народной программы, в которую поступило более 920 тыс. предложений.

Выборы в Государственную думу и региональный парламент, а также в местные советы в ряде муниципалитетов в регионе прошли в 18 по 20 сентября. Кандидаты от «Единой России» были определены жителями в ходе предварительного голосования. Общерегиональную часть списка на обоих уровнях выборов возглавил губернатор Андрей Воробьев. За прозрачностью выборов в Подмосковье следили 23 тыс. наблюдателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.