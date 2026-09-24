Нейросеть выявила более 1 млн нарушений чистоты во дворах Подмосковья

Искусственный интеллект помог выявить более 1 млн нарушений чистоты и порядка во дворах Подмосковья, в рамках проекта «Чистая территория» он сканирует видеопоток с 80 тыс. камер «Безопасного региона» и выявляет 16 типов недочетов. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Нейросеть ставит задачу на исправление ответственному исполнителю, а после — повторно проводит проверку и фиксирует устранение. Она контролирует 8,1 тыс. дворов и 4 тыс. контейнерных площадок и помогает сократить количество жалоб.

Чаще всего ИИ выявляет мусор на контейнерной площадке, переполненный контейнер, неочищенные урны, рекламу и граффити, а также неработающие светильники уличного освещения. Узнать подробнее об ИИ-практиках Московской области можно на портале «Цифровой регион».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.